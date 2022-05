Majolie ROSINE

Je suis une jeune camerounaise ayant à mon actif un BTS en informatique de gestion,un bac D,un probatoire D, un BEPC et le CEP.comme espérience en entreprise ,j'ai effectué un stage académique au commplexe universitaire ESG-ISTA sous le thème de "la gestion automatisée des factures des clients:cas du service de la reprographie".et maintenant je suis à la recherche du travail à douala-cameroun dans les entreprises anglephones et/ou francophones car j'écris et parle correctement l'anglais et le français



Mes compétences :

Caisse

facturation

Formation

Formation en entreprise

Gestion de la caisse

Gestion de la facturation

Gestion de Stocks

Informatique

Marketing