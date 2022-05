Majordome SAP

Majordome, c’est une équipe de professionnels certifiés prête à intervenir chez vous afin de vous simplifier la vie et de vous assister dans toutes les tâches du quotidien. Majordome est une association de services à la personne, et c’est à ce titre que nous faisons de votre satisfaction notre priorité. Majordome c’est la garantie d’un accompagnement sur mesure adapté à vos besoins, d’un service de qualité, et d’un interlocuteur toujours à votre écoute !



Mes compétences :

Repassage

Jardinage

Garde d'enfant

Ménage

Bricolage