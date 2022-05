Makam TALL

Je senégélais;j'ai fait l'enseignement générale jusqu'à la classe de terminale et puis j'ai intégrer l'enseignement professionnelle par voie de concours au Centre National de Qualification Professionnelle (CNQP) d'une duréé de 03 ans comme éléctrotechnicien sancionnéé par un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP); un Certificat d'aptitude Professionnelle (CAP) et un Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP). Présentement je travaille dan le Projet d'Alphabétisation et de l'Apprentissage des Meties (PALAM) comme volontaire de l'enseignement. Mais je souhaite continuer la technique car c'est mon reve de devenir un grand électrotechnicien de métier.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel