Makan CAMARA

De formation de technicien de maintenance industrielle, et titulaire d’un baccalauréat professionnel, j’ai acquis différentes expériences dans le domaine de la restauration.

Dans un premier temps, j’ai travaillé en tant que employé extra dans un traiteur Français, mon travail consistait à mettre les outils des différents postes de travail et aide à la réalisation des plats.

J’ai ensuite pu me familiariser avec d’autres méthodes travail au McDonald’s, en tant que équipier polyvalent.

J’ai notamment appris à travailler en équipe, anticiper les périodes coup de feu, et le contrôle de la qualité des produits.

Doté d'une grande rigueur, je suis à la recherche d'un poste d’un poste d’employé polyvalent.







Mes compétences :

Travail en équipe