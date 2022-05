Makan DIARRISSO

- Appuyer les producteurs sur les méthodes de production, d’entretien des vergers et potagers;

- Renseigner les fiches des historiques de parcelles;

- Informer le RAQT lors de l’identification de toutes pratiques par les paysans en non conformité avec les référentiels adoptés par Terre & Dérivée;

- Superviser l’exécution des opérations de récoltes en relation avec les chefs d’équipe récolte ;

- Veiller à ce que le personnel de récolte respecte les consignes d’hygiène et de sécurité mises en place lors des récoltes et de la manutention des produits ;

- Rendre compte au Directeur Général de toutes informations pertinentes relatives à l’exécution de sa mission (problème de transport pour évacuation des produits récoltés, évolution du cours des produits sur le marché local, etc.).



Mes compétences :

Agroalimentaire

Certification

Recherche

Microsoft Office

Communication

Horticulture

Rédaction

Management