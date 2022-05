Je suis Etudiant à l'IFP-Kayes, je suis Secrétaire Général de l'Association des Élèves et Etudiants de Maréna Tringa, et Membre de l’Association de Maréna en France. J'suis diplômé en Secrétariat de Direction et Doté une Attestation en Informatique connu par l'Etat en Word et Excel.



Mes compétences :

Informatique

Communication