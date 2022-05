Makaya VANESSA

Vanessa MAKAYA, 26 ans, Diplômée d'un MASTER PRO Ingénieur Marketing de l'Institut du Commerce et du Développement de Paris 10.



J'ai effectué 2 années d'apprentissage en tant que chargée de communication interne et externe, communication marketing, organisation et communication événementielle au sein de la Direction Marketing BU ELS de BNP Paribas Lease Group,



En amont, j'ai également pu effectuer une année d'apprentissage au poste de chargée de comptes ( commercial keys accounts au sein de la Direction Commerciale du 94) du groupe La Poste



Ainsi que divers stages commerciaux durant mes 2 années de BTS Négociation Relation Client



J'ai appris et aimé travailler en équipe, je suis ouverte à la critique constructive, aime apprendre, m'adapte aux situations face à moi .....



Mes compétences :

reporting et analyse des problématiques rencontrée

animation et participation à la négociation avec l

recherche et innovation Communication Organis

analyse des comportements d'achat

conception et réalisation d'outils de communicatio

définition de critères de segmentation de la clien

animation d'équipes commerciales

conception et réalisation d’outils de promotion de

Management commercial Marketing stratégique et opé

Gérer un portefeuille de clients B to B ou de four

veille informationnelle et concurrentielle

conception et réalisation d’outils d’aide à la ven

communication : Marketing Elaboration de pro

Gestion de la relation client et actions commercia

pilotage de la satisfaction client