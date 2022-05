Makel Musiciengroupe HADJ-ARAB KAMEL

Je suis de tempérament calme, social, mesuré et réfléchi

Intelligent,

Je comprends les mentalités et les comportements dans les gestes et la manière du s'asseoir de ceux qui m'entourent.

Avant que les gens terminent de parler je comprends leurs pensées.

Je suis très observateur.

J'ai fait des Études Supérieures en Maintenance Electro-Mecanique Industrielle à Alger Algérie.



Je suis originaire de la Grande Kabylie, c'est là où je vis avec ma femme et mes deux enfants.

J'ai un coeur large

J'aime partager et aider mon prochain.



Mes objectifs:

-Ne plus voire de SDF dormir dans les rues, qu'ils aient un toit, une femme et des enfants

-Je voudrais plus voire de clochards détruire leurs santé par l'alcool.

-Je voudrais plus voire de Haine et de Guerres.



Je voudrais voire un monde heureux



Mes compétences :

MAINTENANCE

Froid Industriel