Étudiant en 3ème année de cycle ingénieur à l'ENSEA (École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications) spécialité I.T.I (ingénieur des techniques de l'industrie), j'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies dont le monde des télécoms/réseaux. J'aspire donc travailler et parfaire mes compétences dans ce domaine.



Mes compétences :

Langage C

Labwindows CVI

Labview

Microsoft Office

Microsoft SQL Server

Visual studio 2010

ArgoUML

Microsoft Project

Gestion de projet