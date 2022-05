Makenssira SANRIQUEZ

Bonjour

Très sociale et sociable de nature,j'ai consacrée une grande partie de ma formation au service des autres en leur donnant le meilleur de moi même et de ce que je sais faire afin d'appporter un temps soit peu un brin d'espoir à ce qui n'y crois plus à cette joie de vivre.C'est dans ce sens que je viens ici dans l'espoir de me faire des amis avec lesquelles j'essaierai tant bien que mal de poursuivre la mission que je me suis assignée.

Bien à vous

zenn



Mes compétences :

Culture

Education

Formation

Loisirs