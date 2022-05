Makha NDAO

Je cherche une opportunité dans la R&D, la Recherche, la formation, le Consulting. Je suis Docteur en Physique dans le secteur de la Nanoscience & Matériaux. J’ai des compétences en Expérimentation, en Simulation numérique et en Modélisation. J’ai une expérience professionnelle dans le secteur de la Nanoscience et des matériaux, des polymères, des cristaux liquides et des tensioactifs.



Mes compétences :

Extrusion

UNIX

Microsoft Windows

Microsoft Office

Matlab

LaTex

FORTRAN

Apple Mac

Traction