Makhdoufi ZAKARIA

Mes compétences :
Audit
Waste water
Civil Engineering
Autocad
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
Entreprises
CONDUCTEURS DES TRAVAUX AU SEIN
- CONDUCTEUR DES TRAVAUX
2012 - maintenant: CONDUCTEURS DES TRAVAUX AU SEIN SOCIETE GC TRAP -MARRAKECH-
EXPERIENCE :
* Le suivi, la Coordination et le contrôle des travaux
* La participation aux réceptions des Ouvrages
* La participation aux réunions hebdomadaires de coordination de chantier
* La vérification de l'implantation des Ouvrages
* La tenue du cahier de chantier journalière relatant l'état d'avancement des travaux, les incidents survenant en cours de chantier ainsi que l'effectif du personnel employé et le matériel utilisé avec le nombre d'heures de travail pour le personnel et de fonctionnement pour le matériel.
* La préparation d'un reportage photographique relatant l'évolution des différentes composantes du projet.
AFFAIRE : CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR SEMI- ENTERRE DE CAPACITE DE
1500 M3SITUE A LA COMMUNE DE BNI KOULLA, PROVINCE DE OUZZEN.
AFFAIRE : CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR SEMI- ENTERRE DE CAPACITE DE
1000 M3 SITUE A LA COMMUNE DE OUED IFRANE, PROVINCE D'IFRAN.
AFFAIRE : RESPONSABLE ET LA COORDINATION DE CHANTIER AUX TRAVAUX
D'ENTRETIEN COURANTS DES VOIES EN BETON DANS DIFFERANT ARTERES DE
L'ARRONDISSEMENT TANGER MEDINA.
AFFAIRE : RESPONSABLE ET LA COORDINATION DE CHANTIER AUX TRAVAUX
D'ENTRETIENT COURANTS DES VOIES EN BETON DANS DIFFERANT ARTERES DE
L'ARRONDISSEMENT BNIMAKADA TANGER.
AFFAIRE : RESPONSABLE ET REALISATION DU LOTISSEMENT EN LOT UNIQUE
SUR 12HA.
AFFAIRE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ROUTE NEUVE D'ACCES AU
PORT DE PECHE TANGER, MAITRE D'OUVRAGE : T.M.S.A TANGER MED
AFFAIRE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ROUTE EN BETON ENTRE LA
RN2 ET DOUAR RAMEL BAHRIATANGER , MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE
JOUAMAA REGION DE TANGER - TETOUAN.
AFFAIRE : TRAVAUX AEP « ADDUCTION EN EAU POTABLE » AU QUARTIER
AOUAMA, DACHAR, TANGER, MAITRE D'OUVRAGE : ONEP TANGER -
TETOUAN
AFFAIRE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOTISSEMENT NEUF « VRD »
TANGER, MAITRE D'OUVRAGE : SOCIETE BENZEROUAL IMMOBLIER
TANGER - TETOUAN
AFFAIRE : TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET RESTRUCTURATION DES ALLEES ET
DES RUES TANGERTETOUAN..
STE TOP ETUDES
- RESPONSABLE DE LA REALISATION
2011 - 2012LOTISSEMENT ZOHOUR TAHANAOUT POUR LE COMPTE DE LA
SOCIETE TOP ETUDES, DANS LE CADRE DE LA MISSION DE MAITRE
D'OUVRAGE DELEGUE. -MARRAKECH-
FONCTION : CHARGE DU PROJET
TERRASSEMENT
- RESPONSABLE
2009 - 2011ASSAINISSEMENT ET CHAUSSE DES CHANTIERS URBAINS DE LA VILLE
DE TANGER, AU SEIN DE LA SOCIETE SEFIANI -MARRAKECH
STE HOUAR
- RESPONSABLE DE QUALITE TERRASSEMENT ET
2007 - 2009ASSAINISSEMENT AU SEIN DU GROUPEMENT HOUAR - SEPROB, PROJET DE
LA CONSTRUCTION DE LA LIAISON FERROVIAIRE ENTRE TAOURIRT ET
BENI ANZAR 4 EME TRANCHE (ENTRE MALGUA EL WIDANE ET TAOURIRT)
STE HAJJI
- RESPONSABLE DE QUALITE TERRASSEMENT ET
2006 - 2007ASSAINISSEMENT AU SEIN DU GROUPEMENT ITALSTRADE-ASTALDI-
HOUAR -HAJJI, PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROCADE
MEDITERRANEENNE SECTION AJDIR-RAS AFRO SUR 84 KM
L3E
- RESPONSABLE DU LABORATOIRE D'EXPERTISE
2003 - 2006D'ETUDE ET D'ESSAI (L3E) .
) SUIVI ET CONTROLE DU CHANTIER, CONDUIT DE REFOULEMENT L'EAU
USEE DE DIAMETRE 800 POUR LE COMPTE D'O.N.E.P OUARZAZATE.
SUIVI ET CONTROLE DU CHANTIER, V.R.D POUR LE COMPTE DE LA
DPE OUARZAZATE
CONDUCTEUR DES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION D'UN ROUTE DE
LA RP704 POUR LE COMPTE DE LA DPE OUARZAZATE
CONSTRUCTION DU CONTOURNEMENT ENTRE LA RN9 ET LA RN8
POUR LE COMPTE DE LA DRE MARRAKECH.
SEIN DU BET
- STAGE DE FIN D'ETUDES
2003 - 2003STAGE DE FIN D'ETUDES AU AKIRI) A MARRAKECH REALISATION DU PROJET DE FIN DE FORMATION
(V.R.D : CONCEPTION ET ETUDE DU LOTISSEMENT - FATH A MARRAKECH).
SUIVI DES DIVERS
- TECHNICIEN STAGIAIRE
2002 - 2002TECHNICIEN STAGIAIRE ( CHANTER URBAINS) POUR LE COMPTE L'
Formations
Univérsité Cadi Ayyad,Faculté Des Sciences Semlalia (Marrakech)
Marrakech2005 - 2006LICENCE
Université Ibn Tofail, Faculté Des Sciences De Kénitra (Marrakech)
Marrakech2001 - 2003Diplome Universitaire
PROTOCOLE EXPERIMENTAL A LA REDACTION
D'ARTICLE SCIENTIFIQUE
VACATAIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : MODULE
ASSAINISSEMENT URBAIN
Université Ibn Tofail Faculté des Sciences de Kenitra
GESTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS
Université Ibn Tofail Faculté des Sciences de Kenitra