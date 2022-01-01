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Makhdoufi ZAKARIA

MARRAKECH

En résumé

Mes compétences :
Audit
Waste water
Civil Engineering
Autocad
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word

Entreprises

  • CONDUCTEURS DES TRAVAUX AU SEIN - CONDUCTEUR DES TRAVAUX

    2012 - maintenant : CONDUCTEURS DES TRAVAUX AU SEIN SOCIETE GC TRAP -MARRAKECH-
    EXPERIENCE :
    * Le suivi, la Coordination et le contrôle des travaux
    * La participation aux réceptions des Ouvrages
    * La participation aux réunions hebdomadaires de coordination de chantier
    * La vérification de l'implantation des Ouvrages
    * La tenue du cahier de chantier journalière relatant l'état d'avancement des travaux, les incidents survenant en cours de chantier ainsi que l'effectif du personnel employé et le matériel utilisé avec le nombre d'heures de travail pour le personnel et de fonctionnement pour le matériel.
    * La préparation d'un reportage photographique relatant l'évolution des différentes composantes du projet.

    AFFAIRE : CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR SEMI- ENTERRE DE CAPACITE DE
    1500 M3SITUE A LA COMMUNE DE BNI KOULLA, PROVINCE DE OUZZEN.

    AFFAIRE : CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR SEMI- ENTERRE DE CAPACITE DE
    1000 M3 SITUE A LA COMMUNE DE OUED IFRANE, PROVINCE D'IFRAN.

    AFFAIRE : RESPONSABLE ET LA COORDINATION DE CHANTIER AUX TRAVAUX
    D'ENTRETIEN COURANTS DES VOIES EN BETON DANS DIFFERANT ARTERES DE
    L'ARRONDISSEMENT TANGER MEDINA.

    AFFAIRE : RESPONSABLE ET LA COORDINATION DE CHANTIER AUX TRAVAUX
    D'ENTRETIENT COURANTS DES VOIES EN BETON DANS DIFFERANT ARTERES DE
    L'ARRONDISSEMENT BNIMAKADA TANGER.

    AFFAIRE : RESPONSABLE ET REALISATION DU LOTISSEMENT EN LOT UNIQUE
    SUR 12HA.

    AFFAIRE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ROUTE NEUVE D'ACCES AU
    PORT DE PECHE TANGER, MAITRE D'OUVRAGE : T.M.S.A TANGER MED

    AFFAIRE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ROUTE EN BETON ENTRE LA
    RN2 ET DOUAR RAMEL BAHRIATANGER , MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE
    JOUAMAA REGION DE TANGER - TETOUAN.

    AFFAIRE : TRAVAUX AEP « ADDUCTION EN EAU POTABLE » AU QUARTIER
    AOUAMA, DACHAR, TANGER, MAITRE D'OUVRAGE : ONEP TANGER -
    TETOUAN

    AFFAIRE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOTISSEMENT NEUF « VRD »
    TANGER, MAITRE D'OUVRAGE : SOCIETE BENZEROUAL IMMOBLIER
    TANGER - TETOUAN

    AFFAIRE : TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET RESTRUCTURATION DES ALLEES ET
    DES RUES TANGERTETOUAN..

  • STE TOP ETUDES - RESPONSABLE DE LA REALISATION

    2011 - 2012 LOTISSEMENT ZOHOUR TAHANAOUT POUR LE COMPTE DE LA
    SOCIETE TOP ETUDES, DANS LE CADRE DE LA MISSION DE MAITRE
    D'OUVRAGE DELEGUE. -MARRAKECH-
    FONCTION : CHARGE DU PROJET

  • TERRASSEMENT - RESPONSABLE

    2009 - 2011 ASSAINISSEMENT ET CHAUSSE DES CHANTIERS URBAINS DE LA VILLE
    DE TANGER, AU SEIN DE LA SOCIETE SEFIANI -MARRAKECH

  • STE HOUAR - RESPONSABLE DE QUALITE TERRASSEMENT ET

    2007 - 2009 ASSAINISSEMENT AU SEIN DU GROUPEMENT HOUAR - SEPROB, PROJET DE
    LA CONSTRUCTION DE LA LIAISON FERROVIAIRE ENTRE TAOURIRT ET
    BENI ANZAR 4 EME TRANCHE (ENTRE MALGUA EL WIDANE ET TAOURIRT)

  • STE HAJJI - RESPONSABLE DE QUALITE TERRASSEMENT ET

    2006 - 2007 ASSAINISSEMENT AU SEIN DU GROUPEMENT ITALSTRADE-ASTALDI-
    HOUAR -HAJJI, PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROCADE
    MEDITERRANEENNE SECTION AJDIR-RAS AFRO SUR 84 KM

  • L3E - RESPONSABLE DU LABORATOIRE D'EXPERTISE

    2003 - 2006 D'ETUDE ET D'ESSAI (L3E) .

    ) SUIVI ET CONTROLE DU CHANTIER, CONDUIT DE REFOULEMENT L'EAU
    USEE DE DIAMETRE 800 POUR LE COMPTE D'O.N.E.P OUARZAZATE.

    SUIVI ET CONTROLE DU CHANTIER, V.R.D POUR LE COMPTE DE LA
    DPE OUARZAZATE

    CONDUCTEUR DES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION D'UN ROUTE DE
    LA RP704 POUR LE COMPTE DE LA DPE OUARZAZATE

    CONSTRUCTION DU CONTOURNEMENT ENTRE LA RN9 ET LA RN8
    POUR LE COMPTE DE LA DRE MARRAKECH.

  • SEIN DU BET - STAGE DE FIN D'ETUDES

    2003 - 2003 STAGE DE FIN D'ETUDES AU AKIRI) A MARRAKECH REALISATION DU PROJET DE FIN DE FORMATION
    (V.R.D : CONCEPTION ET ETUDE DU LOTISSEMENT - FATH A MARRAKECH).

  • SUIVI DES DIVERS - TECHNICIEN STAGIAIRE

    2002 - 2002 TECHNICIEN STAGIAIRE ( CHANTER URBAINS) POUR LE COMPTE L'

Formations

  • Univérsité Cadi Ayyad,Faculté Des Sciences Semlalia (Marrakech)

    Marrakech 2005 - 2006 LICENCE

  • Université Ibn Tofail, Faculté Des Sciences De Kénitra (Marrakech)

    Marrakech 2001 - 2003 Diplome Universitaire

    PROTOCOLE EXPERIMENTAL A LA REDACTION
    D'ARTICLE SCIENTIFIQUE
    VACATAIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : MODULE
    ASSAINISSEMENT URBAIN
    Université Ibn Tofail Faculté des Sciences de Kenitra

    GESTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS
    Université Ibn Tofail Faculté des Sciences de Kenitra

  • Institut Supérieur

    Marrakech 2001 - 2003 DIPLOME DE TECHNICIEN

  • Lycée Ibn Toumert (Marrakech)

    Marrakech 2001 - 2002 Baccalaureat

Réseau

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