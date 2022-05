Makhily GASSAMA

Étudiant au centre des hautes études de la construction 2013/2014

Section CHEBAP + option Travaux Souterrains CHEC/ENPC



- Janvier 2013 - août 2014 (20 mois) : Ingénieur génie civil - Société EDF

Maitrise d’œuvre sur la construction d’une centrale à cycle combiné gaz de Bouchain



- Compétences:

• Calcul des structures aux EUROCODES

• Maîtrise d’œuvre / Gestionnaire technique de contrats d’études et travaux de génie civil

- Établissement du cahier des charges technique

- Mise en œuvre du dossier d’appel d’offres

- Consultation des entreprises

- Réception des offres techniques, analyse et choix des offres

- Gestion, coordination et contrôle de réalisation en collaboration avec les différents interlocuteurs techniques de projet







Mes compétences :

Autocad

Béton

Béton Armé

Construction

Construction métallique

Etudes de prix

Génie civil

Géotechnique

Mécanique

Mécanique des sols

Methodes

Prix

Robot

RIDO

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Eurocodes

Maitrise d'oeuvre