Makhled MOHAMED RIDA

Bonjour

Je uis un jeune homme ayant un parcours universitaire riche entre des études dans le domaine juridique et dans le domaine commercial , je suis autonome ayant l'esprit d'équie et motivé , j'ai occupé un poste de commercial terrain auprés d'une societé multiservices ainsi que j'ai occupé un poste de representant commercial dans l'agroalimentaire et autres.

Avec ces divers expériences je suis actuellement à la recherche d'un pose stable dans une entreprise en tant que commercial , peu importe le domaine car mes qualités requises peuvent être employées pour tous secteurs.

Je maitrise également les outils bureatiques ansi que le français e l'anglais.