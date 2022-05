Makhlouf FARES

Ex chef de service maintenance dans l'entreprise nationale de pétrochimie chargé de tous ce qui concerne travaux d’électricité et instrumentation (vanneS auto, compresseurs, régulateurs ;transmetteurs, moteurs, turbines sous stations, onduleurs, analyseurs industriel en ligne ,etc.

Depuis 2008 avec cegelec dans un projet système technologique de sécurité(commissioning puis la garantie) et peut être la maintenance ?

mars 2014 commissioning de 80 puits de pétroles avec consortium cegelec et actemium oil & gas télémétrie des puits de pétroles phases deux scada

maitrise parfaite de l'instrumentation petroliere

tres bonne connaissance du PID, P&I et PCF



Mes compétences :

Maintenance

Polyvalence

Polyvalent