Bonjour,

Je suis responsable technique chez Sanirecord depuis 3 ans dans le domaine de second oeuvre-plomberie, chauffage et couverture) et TCE depuis plus 'un an

J'assure le relationnel entre l'entreprise et la clientèle(architectes, syndics, particuliers,et fournisseurs)

Je gère également le personnel de l'entreprise avec planification ds chantiers

J'établis l’ensemble des devis, situations et facturation

Je gère l'entreprise en l'absence du gérant