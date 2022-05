Je suis Makhlouf Garsaa,titulaire d'un diplôme B.T.S:Technicien en Télécom Option Informatique.



Ma mission est essentiellement:





- Mise en place du réseau (Routeur, adressage IP, VLAN, Wifi…)

-Configuration des postes et des périphériques (Paramétrage, installation imprimantes sur réseau, Installation Windows...)

-Windows 2000, XP, Vista et Windows7,windows 8,windows 8.1,windows 10

-Exploitation des systèmes informatiques en réseau

-Maintenance et dépannage des systèmes informatiques

-Windows server 2008,2008 R2,2012,2012 R2

-Gestion de Parc informatique GLPI

-ERP et OPENERP

-Bureautique: Word, Excel, PowerPoint, Publisher et internet



Mes compétences :

Dépannage informatique

Windows 7

Dépannage en mode hotline

Windows xp

Windows server

Symantec Endpoint Protection