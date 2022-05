Makhlouf OULAD MILOUD

Ingénieur en maintenance et sécurité industrielle, option :maintenance en instrumentation délivré par l'IMSI Oran, stage pratique au sein de la Sonatrach, j ai fait (02) ans au poste d'ing instrumentation a la SARPI hassi messaoud actuellement j'occupe un poste de Qualiticien toujours a la SARPI. Training sur la norme ISO14001 V2015, OHSAS18001 v2007, Identification et Évaluation des Aspects et Impacts Environnementaux selon la norme ISO14001 v2015, Identification des risques, enjeux, menaces et opportunités liés à la qualité.



Mes compétences :

Ingénieur