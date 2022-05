Makhtar NGOM

Titulaire d’un Master 2 professionnel en Droit des contrats et marchés publics, j’ai eu une expérience significative en tant que Juriste Marché Public au service juridique de la Société des Transports de l’Agglomération de Montpellier (TAM).

Je voyais tous les jours des dossiers de candidature rejetés même si l’offre commerciale était pertinente ou des offres recalées parce que l’entreprise n’avait pas bien cernée les besoins de l’administration.

J’ai très vite compris que les PME avaient besoin d’être accompagné dans leurs réponses aux marchés publics qui nécessitent à la fois une véritable démarche commerciale et une expertise méthodologique.

J’ai créé CAMAP CONSEIL pour répondre à ce besoin.

Ma vocation est de rendre les marchés publics accessibles à tous et d’aider les entreprises à développer leurs activités et leur chiffre d’affaire en remportant des marchés publics, tout en les libérant des contraintes administratives et procédurales. Ainsi, ces dernières peuvent se consacrer exclusivement à leur cœur de métier.

J’ai mis au point une solution globale d’accompagnement des PME, TPE, artisans, dans l’optimisation de leurs réponses aux différentes procédures de marchés publics.

Parce que je sais précisément ce qu’attendent les Maîtres d’Ouvrage, je m’engage à fournir un dossier de réponse aux marchés publics clair, complet, attractif et au plus près des besoins du Maître d’Ouvrage.





Mes compétences :

Externalisation de la réponse aux Marchés Publics

Formation Inter et Intra en Marchés publics

Conseil aux entreprises

Environnement et développemnet durable