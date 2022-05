Makhtar SAGNA

Pour toute entreprise, pouvoir s’appuyer sur un juriste spécialisé en prévention et en règlement des contentieux, ayant une parfaite connaissance de la règlementation en vigueur, selon le secteur d’activité, est une force dans la stratégie de gestion du risque client, et pour faire face aux incidents de paiement.



Exerçant une profession très exigeante, je défends et protège les intérêts de mon client, mon rôle consistant à prévoir et prévenir et réparer les erreurs.



Disponible et rigoureux, les secteurs d’activité dans lesquels j’ai successivement évolué m’ont permis d’adapter au mieux mon discours face à mes clients, qu’ils soient particuliers, commerçants, entrepreneurs, artisans ou Grands comptes.



Fort d’une expérience de plusieurs années de pratique large du droit des entreprises en difficultés, du contentieux, des sûretés & voies d’exécution, du droit des contrats, mon expertise juridique et contentieuse, m’a permis de croire aux alliances nécessaires entre le juriste et l’économiste, le juriste et l’ingénieur, le juriste et le comptable, ce qui me permet aujourd’hui, de proposer des réponses adéquates, de mettre en place des actions adaptées à chaque situation, d’apporter assistance juridique et conseil aux opérationnels, de comprendre les aspects techniques qui accompagnent certains projets afin de mieux maîtriser les enjeux économiques et juridiques.





Mes compétences :

Credit manager juridique

Juriste contentieux spécialise en gestion du risqu

Affacturage

Courtage en refinancement hypothécaire

Recouvrement contentieux