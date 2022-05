Salut tout le monde je m’appelle Matar Sene, etudiant en Marketing et Communication en Licence 3 à Ensup-Afrique, et en Droit Public (option : relations internationales), en Licence3 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis très content de rejoindre le réseau et j’espère me trouver dedans. Merci.



Mes compétences :

Marketing opérationnel