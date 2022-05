Makhtar SY

Juriste Fiscaliste avec pour domaines de compétence: Droit minier – Droit pétrolier - Droit bancaire – Droit du crédit – Droit du financement - Droit des sûretés – Droit des contrats – Droit fiscal - Contentieux fiscal -Contentieux juridique – Droit du travail et de la sécurité sociale - Secrétariat juridique, Audit juridique- Recommandations et procédure de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Bonne connaissance de la législation juridique et fiscale dans la sous-région ouest africaine et communautaire (CEDEAO, UEMOA).