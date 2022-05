Votre offre correspond tout à fait à ma recherche, c’est pourquoi je me permets de vous proposer ma candidature.

13 ans d’expérience en tant que technicien itinérant et atelier m’ont permis d’acquérir une polyvalence et une autonomie confirmée. De plus, j’interviens sur tout type de circuits frigorifiques à domicile ; en effet, j’ai pris l’habitude de remplacer des compresseurs à l’aide de raccord loch ring et d’effectuer des détections de fuite à l’aide de détecteur électronique, tiré au vide, effectuer une charge. J’interviens en plus sur tous type appareil électroménager lavage, cuisson, froid et petit ménager.

Appliqué et organisé, ces atouts me permettent de m’adapter rapidement aux besoins de la clientèle.

Disponible et mobile, j’attends avec impatience de vous rencontrer afin d’échanger sur une éventuelle collaboration.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur l'expression de mes salutations distinguées.



Makram DRIDI