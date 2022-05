Makrem JALLOULI

Mobilité : nationale, internationale

Directeur Administratif & Financier

Cadre dirigeant d’un groupe international – plus que 10 ans d’expérience confirmée sur le poste

COMPÉTENCES CLÉS

• Superviser plusieurs services : RH, Comptabilité / Finance, Achats, Informatique

• Coordonner plusieurs services autour de projets transversaux (ERP, changement d’organisation)

• Communiquer et négocier auprès d’interlocuteurs de haut niveau : direction, associes, banques, etc

• Participer à la définition de la stratégie, la décliner en objectifs opérationnels et définir les

plans d’actions

• Fiabiliser les données comptables et financières

• Définir et optimiser des processus, des procédures (RH, Finance, achats)

• Construire et suivre les budgets et les plans de financement

• Définir des tableaux de bord et leurs indicateurs

• Maîtrise de tous les aspects comptables (générale et analytique), fiscaux,

• Maîtrise de l’environnement international et/ou groupe de société (holding)

• Maîtrise des normes USGAAP

• Maîtrise des normes IFRS

• Pilotage des processus budgétaires pluriannuels, du contrôle budgétaire et du reporting

• Supervision du contrôle interne

• Gestion aux standards, gestion de projets, gestion contrats longue durée.

• Élaboration de Business Plan

• Pilotage d’un projet de Migration ERP

• Gestion du planning et du budget, management de l’équipe, conduite du changement avec les opérationnels

• Participation à l’élaboration de la stratégie, a son déploiement en termes d’organisation, de définition des priorités et de déclinaison d’objectifs, d’allocation des ressources et d’élaboration des tableaux de bords de la performance économique

• Management d’équipes pluridisciplinaires