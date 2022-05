Maks WOLKOWINSKI

Passionné depuis mon plus jeune âge par l'informatique, je me suis tout d’abord formé par mes propres moyens. Cela m’a permis de travailler dés mes 17 ans dans un théâtre en tant que conseillé et développeur sur l’intégration des nouvelles technologies dans les arts vivants (théâtre, danse, cirque…).

Suite à un licenciement économique, j’ai décidé de suivre une formation de programmeur afin de compléter mes connaissances. J’ai pu rapidement les mettre en pratique en travaillant sur la production d’un jeu vidéo comme développeur C++.

A mon compte depuis cinq ans, je réalise principalement des sites internet.



Mon parcours m'a donné l'opportunité d'apprendre plusieurs langages de programmation et des technologies variées. Je réalise des sites internet depuis plus de 10 ans, ce qui m'a permis de rester attentif au web et à son évolution. La veille fait partie intégrante de mon processus d'apprentissage.

Vigilant à la qualité de mon code, j'applique les standards du W3C. Conscient de la multiplicité des plateformes disponibles aujourd'hui sur le marché, je suis soucieux de créer des sites compatibles. Intéressé par le monde du mobile, je me suis également initié à la programmation d'applications pour Android.



Seul ou en équipe, je sais m'adapter aux différents contextes de travail. Mon statut d'auto-entrepreneur m'a appris l'importance des relations avec les clients et m'a appris à gérer des projets variés. Autonome et rigoureux, j’ai toujours mené à bien mes projets en temps et en heure.



Je cherche aujourd'hui à intégrer une société à taille humaine, qui me donnerait l’opportunité de démontrer au mieux mes compétences, tout en continuant à apprendre et à me perfectionner au contact d'une équipe de professionnels.



Mes compétences :

HTML

Android

Java

JavaScript

Prestashop

JQuery

Wordpress

PHP

CSS

SQL