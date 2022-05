Maksym NIKONOROV

Je suis infographiste et designer et je cherche du travail. Je vous invite donc aujourd'hui à consulter mon profil.

Dynamique, organisé, curieux, j'ai aussi un bon esprit d'équipe et je peux m'adapter facilement à toutes les situations et travailler dans d'autres domaines comme la création et l'impression de publicités.

Pour vous montrer ma motivation, je souhaite vous rencontrer, à votre convenance, et ainsi vous convaincre de la qualité de ma candidature.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Corel Draw Suite

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

3D Studio Max