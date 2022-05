Je suis Ingénieur ESTP et architecte ENSAPLV. Je fais de la synthèse technique chez PLANS B et de la modélisation REVIT.



La société s'articule autour des pôles :

- SYNTHESE Technique et Architecturale,

- DESSIN technique du bâtiment (AutoCad),

- MODELISATION Bâtiment : Revit - Tekla - Rhino/Grasshopper



Mes compétences :

Marketing

Communication

Informatique

Développement commercial