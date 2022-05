Malaika NYAMUSENGE

Je suis une personne motivée, qui avec un bon esprit d’équipe sait toujours apporter une certaine dynamique dans le groupe. Mon bagage professionnel, plus de 5 ans d’expériences professionnelles dans divers entreprises et départements, ainsi qu’académique (Master en Gestion de l’Entreprise-Finance) forment un atout considérable. Aussi, ma diversité culturelle grâce aux différents voyages effectue en Afrique, Europe et Amérique m’aide à exceller dans mes fonctions. Je crois que toutes ces compétences m’aideront à une intégration rapide dans tout environnement de travail. Mon désir c’est de continuer à renforcer mes capacités dans une entreprise qui partage cette même vision pour ses employés (qui représente l’une des grandes ressources qu’une entreprise devrait promouvoir).



Mes compétences :

Gestion administrative

Service client

Gestion des opérations

Gestion du risque

Gestion de projet

Business development

Relations Publiques

Étude de marché

Ressources humaines

Étude de faisabilité de projets

Analyse financière

Finance d'entreprise

Financement de projet