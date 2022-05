Malak AROUB

Pour commencer, je vais me présenter briévement, je m'appelle Asmaa et j'ai 25 ans je suis née à kenitra.

je suis quelqu'un de trés calme, qui prent son temp pour tout , on me dit toujours que je suis lente mais à quoi bon se presser? Il faut plutot profiter de la vie et ne pas avoir envie qu'elle passe plus vite que prévue...

je suis travailleuse, gentile, à l'ecoute des autres , je préfére écouter plutot que de parler de moi, je n'aime pas me faire remarquer, je suis trés débrouillard méme si j'aime bien qu'on s'occupe de moi hhh...

j'habite avec mes parents a kenitra, j ai eu mon niveau bac lettres sciences humaines en 2008, puis j ai fait mes etudes à l ecole PGIER pendant 4 ans en gestion informatique, et en finance et comptabilité.

voila espérons que vous aimerez bien ma presentation personnelle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML

Visual Basic