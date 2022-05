Malak BENKIRANE

Passionnée par l'univers de la grande consommation et de la grande distribution, j'ai acquis durant mes 5 ans d'expérience une solide expertise dans l'analyse des grandes tendances des PGC et la compréhension des comportements des consommateurs.



Au sein de TNS Sofres, je conseille des clients majeurs de la grande consommation dans leurs prises de décision marketing et commerciales en m’appuyant sur des études quantitatives ad hoc.



Chez Unilever, j'ai pu voir les aspects opérationnels de la gestion des catégories de produits de la marque Knorr (analyse des performances via les panels, gestion de l'assortiment, recommandations d'actions promotionnelles et opérations trade, sélections des produits en prospectus, drive...).



Cette double expertise Conseil et Category Management, ma curiosité et mon relationnel me permettent de m'adapter facilement et d'être force de proposition dans un nouvel univers.



Mes compétences :

Category management

Nielsen

Marketing

Cosmétique

Analyse

Innovation

Management

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Dunnhumby

Marketing produit

Marketing stratégique

Emnos

Iri

Trade marketing

Biens de grande consommation