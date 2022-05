Malak MEZIANE

J’ai un diplôme de bac +4 en finance comptabilité avec mention bien.



J'ai commencé mon parcours professionnel en mois de septembre 2002, par un premier emploi chez CRM Value, un centre d’appel à Rabat, où j’ai passé 10 mois en tant que télé conseillère, ma mission était de décrocher des rendez vous pour des conseillers en défiscalisation, en suite en mois d’Aout 2003, j’ai rejoins KITEA Rabat pour le poste de Conseillère Commerciale. Ma principale mission était l’organisation et la gestion des opérations commerciales ainsi que le développement des relations de partenariat avec les organismes de crédits agréés.



De Février 2004 à Decembre 2011, j’ai intégré TOYOTA du MAROC succursale de Rabat, pour occuper le poste de conseillère Commerciale.



Depuis Janvier 2012, je suis chez Global Engines occupant le poste de Chargée des Ambassades et des Grands Comptes.



Mes principales missions sont:







Planification des opérations de prospection, Ciblage du marché.



Présentation des offres aux entreprises potentielles après consultation avec la direction commerciale,



Négociation et argumentation des offres proposées.



Relance des prospects et Reporting.



Fidélisation par des relances et des offres de vidanges gratuites pour les grands compte et les ambassades.



Prospection, Développement et suivi de la clientèle entreprises, constitution et gestion de bases de données clientèles, rapport d’activité commerciale, valorisation des objectifs mensuels.



Reporting terrain et traitement de l’information.



Etude de la faisabilité de convention avec les grandes structures.



Proposition d’offres attrayante pour les clients afin d’agrandir le cercle de leur satisfaction.



Mes compétences :

Ecoute & Initiative

Dynamique de groupe

Commercial