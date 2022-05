Malak SAROUJI

J'ai acquis des connaissances au cours de mon parcours professionnel qui fait de moi la candidate idéal pour accéder directement au poste et y être opérationnel dès le premier jour. Je détiens également une pratique commerciale, et organisationnelle suite à mon dernier emploi de chef de projet junior dans l’organisation événementielle dans les pays d’Afrique subsaharienne ou j’étais en contact avec les différents décideurs, et les donneurs d’ordre, ainsi que les ministres que ce soit au Maroc ou en Afrique subsahariennes.

Par ailleurs, j’octroi des connaissances informatiques assez riche que je suis prête à mettre en pratique à mon futur employeur.