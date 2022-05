Mes compétences :

Java

MATLAB

Fibre optique

LTE

Odoo

Management

UMTS

ATOLL

GSM

Réseau

TCP/IP

Télécommunications

Antennes et propagation

XML

Python Programming

GPRS

WDM

UML

Synchronous Digital Hierarchy

Plesiochronous Digital Hierarchy

OSPF (Open Shortest Path First)

Java Enterprise Edition

Global Management

C Programming Language

ATM (Asynchronous Transfer Mode)