"Quoi que je fasse, je donne le meilleur de moi-même". Dynamique, réactive et polyvalente, je suis une personne qui s'adapte vite à toutes les situations. J'aime découvrir de nouveaux horizons, et malgré mon emploi du temps très chargé, je continue d'apprendre.



Mes compétences :

Gestion de stock

Secrétariat et administration

Passation de marchés