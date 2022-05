Malamine MARO

CHAMP D'EXPERTISE:



Notre département (Service aux entreprises et de formation continue | SAEFC de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys | CSMB) déploie son expertise à travers les actions suivantes :

Assurer une veille stratégique pour identifier les besoins de formation de la région;

Représenter les centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle auprès des entreprises et des partenaires du milieu de l’emploi;

Solliciter et conseiller les entreprises et organismes pour offrir des services de formation visant le développement des compétences des travailleurs;

Planifier et organiser la logistique des réponses et stratégies de formation acceptées par l’entreprise et en assurer le suivi.



JE CHERCHE TOUJOURS DE LA PERFORMANCE ET DU PERFECTIONNEMENT DANS CE QUE JE FAIS.



1- Plus de quatre (+4) ans à titre de coordonnateur-responsable de projet intégration professionnelle,

2- Plus de trois (+3) ans d’expérience à titre de conseiller en gestion du changement et du développement organisationnel, de compétences et du développement personnel,

3- Bonnes connaissances en analyse des besoins, en planification et en gestion de projet,

4- Solides compétences en animation, en gestion de l'information et expérience de travail avec les organismes et organisations à but non lucratif (OBNL),

5- Conseiller en développement d’affaires et négociation de partenariats,

6- Ex conseiller stratégique du Président de la Ligue des Noirs du Québec (LNQ), M. Dan Philip,

7- Conseiller spécialiste en développement et en formation au service aux entreprises et de formation continue (SAEFC),

8- Sociologue du travail et des organisations

9- Solides connaissances de l’environnement Microsoft office,

10- Excellente aisance en communication appliquée.



Mes compétences :

Business development

Développement des compétences

Gestion

Strategic Planning

Organisational Development

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project