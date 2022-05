Malamine SARR

Disponible, Actif et bonne présentation. Commercial et Marketeur, Sens de la communication et de l'effort, rigoureux.

Accélérer la réussite est ma Vocation

* Celle de mes Partenaires

Mon rôle principal est de les accompagner pour renforcer leur performance dans le milieu du Golf et à réaliser les changements qu'exige leur développement.

* Celle de mes Collaborateurs

Nous allons développer leur talent dans le cadre d'un projet clairement défini.

Favoriser leur épanouissement dans le milieu du Golf.

Accélérer la réussite de mes Clients et de mes collaborateurs, c'est aussi nous satisfaire nous mêmes et nous permettre ainsi de renforcer la confiance de nos partenaires et collaborateurs dans notre vocation.

Mon Ambition C'est le Management par les Compétences.



Mes compétences :

Marketing

Sport

Microsoft Word

Microsoft Excel

Community management

Communication

Tourisme

Gestion de projet

Evènementiel et Partenariats