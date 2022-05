Bonjour!

Je suis Fritel Ernest MALANDA KHYTA, je suis Congolais de Brazzaville et je vis actuellement à Pointe Noire. Je suis diplômé d'ESSAT en Maintenance Industrielle.

Je souhaite correspondre avec tous ceux qui crois en Jésus Christ comme seul Seigneur et Sauveur, et aussi les personnes du domaines des sciences techniques.