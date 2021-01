Malanda KILUBUKILA

CONSULTANT EXPERT SYSTÈME ET VIRTUALISATION BAC + 5

SYSTÈME SERVEUR MICROSOFT , OFFICE 365 DÉPLOIEMENT, GESTION D'ACTIVATION ET MANAGING GESTION D'IDENTITÉ.





Infrastructures Microsoft : Mise en place service d'annuaire d'Active Directory

AD Domain Services (AD DS) Annuaire, AD Certificate Services (AD CS) PKI

AD Fédération Services (AD FS) Ressources partagées, AD Right Management Services (AD RMS) Sécurisation des données, AD Lightweight Directory Services (AD LDS), Déploiement et gestion de Microsoft® Exchange Server



Mise en Œuvre : LDAP, Direct Access, VPN et Proxy dApplication, NLB et Cluster, Implémentation des sites et de la réplication Active Directory, IFM, Délégation de ladministration pour une Succursale, Installer Rôle DHP, DNS, WSUS, Routeur ISATAP Communication IPV4 et IPV6, Configuration dun espace de stockage redondant, Implémentation des services de Fichier et dimpressions et dune Stratégie de groupes, Sécuriser les serveurs membres à laide de GPO, Configuration dAppLocker et du pare-feu Windows, WDS



Configuration Avancée - Implémentation

Services réseau avancés, services de fichiers avancés, contrôle d'accès dynamique, déploiements de services de domaine Active Directory distribués, sites et de la réplication Active Directory Domain Services (AD DS), l'équilibrage de la charge réseau, clustering avec basculement, clustering avec basculement à l'aide d'Hyper-V et Implémentation de la récupération d'urgence.





MISE EN ŒUVRE DU SERVEUR INSTALLATION DE LINUX

CENTOS 5.4,- REDHAT 4.X - SERVEUR SOUS REDHAT ENTREPRISE SERVEUR - UBUNTU SERVEUR 9.04, - MANDRAKE 10.0 OFFICIAL ET MISE A JOUR - SERVICE VNC PRISE DE MAIN A DISTANCE DU SERVEUR - GESTIONNAIRE DADMINISTRATION LOCAL : WEBMIN



Mes compétences :

administration Servicenav Monitoring

IW Management

Raster Design

RATP Pour EXPECTRA Maintenance

Project Management

Microsoft SQL Server

Virtualization

Lotus Notes/Domino

Nagios

PRTG Network Monitor

Navision

Remedy

Microsoft Outlook

Microsoft Wind