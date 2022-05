Malaurie DIF

J'ai 19ans , titulaire du brevet des collège et du baccalauréat stmg( science technologique du management et de la gestion ) . J'ai effectué une année a l'université de blaise Pascal au staps et maintenant je me dirige vers un BTS en alternance pour un contrat de professionnalisation. Je suis aussi titulaire du permis B et je suis mobile



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Excel

Management

Relationnel

Microsoft PowerPoint

Communication

Français Langue Etrangère

Accueil

Diplomatie

Rigueur

Organisation

Autonomie