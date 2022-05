Malaury BOUKOBZA

Bonjour à tous,



Je suis depuis quelques jours à la recherche d'un nouvel emploi. Je suis à la recherche d'un poste d'assistante de gestion administrative, ou d'assistante de n'importe quel poste. Je suis ouverte à tout projet innovant, original, décalé. Un projet qui donne envie de se lever le matin. Je suis très motivée, très bosseuse, et efficace mais j'ai besoin d'un boulot qui m'intéresse. Je cherche donc plus spécifiquement dans les associations mais aussi dans les entreprises d'économie sociales et solidaires de plus en plus présentes sur le marché du travail, et qui je trouve, sont beaucoup plus centrées sur l'humain. Valeur à laquelle je suis très attachée. J'ai une soif d'apprendre incroyable et suis très curieuse.

Je suis aussi intéressée par un projet qui serait encore en sommeil et qui tenterait de voir le jour telle qu'une création d'entreprise. Je n'ai malheureusement pas encore d'idée prédéfini sur la question mais la volonté de me mettre à mon compte me tenaille, alors pouvoir participer à une telle aventure serait une réelle opportunités pour moi dans la quelle je saurais vite me rendre utile.



Alors si vous avez connaissance d'un poste, d'une entreprise ou d'une personne ayant le même état d'esprit ou qui répond à ces critères et qui pourrait me donner un coup de main. Je suis preneuse ;-)



Mes compétences :

Rédaction

Gestion budget prévisionnel

Word

Excel

Organisation du travail

Internet

Gestion de projet

Evaluation d'un projet

Animation d'un réseau de partenaires

Recherche de subventions et financements publ

Rédaction dossiers de subventions