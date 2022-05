Polyvalente / Consciencieuse / Organisée / Esprit d'équipe / Adaptative / Sérieuse



Mes compétences :

Gestes et postures de manutention

Règles et procédures de préparation de commandes

Modalités de stockage

Règles et consignes de sécurité

Utilisation d'engins de manutention non motorisés

Utilisation de lecture optique de codes-barres

Utilisation de chariot élévateur CACES 1,3 et 5