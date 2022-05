Malaury OFFE

Je suis actuellement étudiante en deuxième année de Bachelor OPEN MGE (Management et Gestion des Entreprises) à ANGERS.

Dans le cadre de mon cursus scolaire, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de trois mois, dans les domaines de la Communication, Evènementiel et Marketing.

Ce stage me permettrait de confirmer mon choix d'orientation pour ma spécialisation de troisième année, en Bachelor Marketing, Communication, Publicité.

Active, rigoureuse et conciliante, je suis à l'écoute de toutes propositions.



Mes compétences :

Microsoft Word, Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Sphinx