Malayphone NGUYEN

Longtemps domaine réservé aux grands groupes bancaires et financiers, la gestion de patrimoine via des Cabinets indépendants comme le notre, offre une alternative diversifiée et des solutions de gestion permettant de répondre à des besoins spécifiques, à tout type de profil.



Notre agence implantée depuis 2001 à Mulhouse intervient principalement dans les domaines suivants :

- Gestion de l’épargne privée et/ou professionnelle

- Préparation à la retraite

- Conseils sur les transmissions, successions et donations

- Investissement immobilier

- Défiscalisation

- Prévoyance

- Complémentaire santé



Que vous soyez particulier, professionnel, détenteur d’un livret bancaire ou bien différents placements spécifiques, nous intervenons en toute neutralité en vous faisant part de notre savoir-faire.

Nous démocratisons l'accès à la gestion de patrimoine en offrant la possibilité d'accéder à des contrats hauts de gamme, à partir de 75€ par mois.



Toute épargne nécessite un suivi et démarre par la constitution d'une épargne retraite.



Informez-vous des dernières actualités fiscales et financières en bénéficiant d’une étude personnalisée à titre gracieuse, sans engagement de votre part.





