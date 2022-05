Malcolm BESNARD

Malcolm a obtenu son baccalauréat scientifique en 2005 et a poursuivi par une licence LEA anglais, espagnol, italien. Il a eu l'opportunité de perfectionner son anglais lors d'un cursus érasmus de 6 mois au Danemark. Puis, par curiosité et défi intellectuels, il a suivi un cursus juridique. Cependant, c'est auprès de personnes en situation de handicap qu'il s'est le plus épanoui. Il a travaillé auprès d'adolescents autistes, d'adultes déficients intellectuels, d'adultes schizophrènes, de personnes trisomiques voire plyhandicapées. Sensible à leur situation de dépendance, parfois leur exclusion sociale, il a su développer des relations structurantes et de confiance avec ces personnes handicapées. Il a fait également preuve de patience, d'organisation et de créativité en tant qu'animateur lors de"séjours" .

De plus, il s'intéresse à la prévention spécialisée et à tous les champs d'activités qu'elle recouvre. Par conséquent, il passe les concours d'éducateur spécialisé afin d'intégrer l' IRTS situé métro Parmentier, à Paris.





Mes compétences :

PSE1