Je suis un étudiant actuellement en Licence Administration et sécurité réseau.

Très dynamique, passionné du réseau informatique, ponctuel et Bilingue.



Mes compétences :

Téléphonie sur IP

Debian

Câblage

Ubuntu

Microsoft Windows Server

FTP

Dynamic Host Control protocol

TCP/IP

Secure Shell

Microsoft Word

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Linux Debian

HTTP

HTML

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets