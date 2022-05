Malcom BIBANG

• Biographie : notre voyage est fait pour vous retracez une histoire qui nous mènes dans les années 90, pour la passion de la danse, l'amour de la musique et de la mode en famille dans notre tendre jeunesse, nous voulions vivre nos rêves et les réaliser, nous mettre à perpétuer l'esprit de nos fondateurs Africains, Américains et Européen. Nous nous sommes lancés en famille en 1996 dans l'organisation d'événements artistique en freelance puis afin dans tirer une expérience sur nos compétences dans l'univers de la musique nous avons crée en 2005 une société événementielle artistique SARL Canibalistic Event qui a pour raison d'organiser des concerts, show case en l'honneur des artistes du rap Français et de tout horizon du monde à l'affiche ou inconnu (ex: KAMNOUZE-MOKOBE-DIBI DOBO...ETC) en collaboration avec plusieurs grande enseigne de discothèque du nord et du centre de la France, jusqu'en 2010 ou nos routes se séparent, au vu de mon regard et de mon coeur attiré par la mode lors d'un défilé de la styliste orientale Rkia Ait Blal sur paris, crée en parallèle une agence de mode en freelance pour des événements dans le mannequinat et autres activités. Enfin pour incarner l'image de la mode de haute couture je crée en 2012 Kingsmodelsevents agence de mannequinat, voué à la mode, je souhaite redéfinir l'image et le look pour améliorer l'image, la silhouette de la femme des années 40-60 et 90 jusqu'à nos jours au XXIem siècle pour redorer les nouveaux modèles selon l'ère de la tendance qui évolue avec son temps et ses inspirations. L'agence Kingsmodelsevents participe à de multiples événements accompagné de partenaires stylistes Rkia Ait Blal Haute Couture lors du salon de mariage orientale en 2012, Sabrina Gamba, Moya Couture, NS Couture, Miss S National concours de Miss aux champs Elysée en 2012, Miss Eben apparition dans le magazine avec des modèles de l'agence Kingsmodelsevents "Mendia Lestin" (rubrique une vie après le 38) et "Anne Rose Mélissa" (rubrique urban) en 2012, Ethnik Model Source défilé de mode en 2012, suivi d'une grande enseigne Gallerie Lafayette lors du plus grand défilé du monde à paris en 2012. Pour finir l'agence a également fait des apparitions dans les émissions de Patrick Sébastiens "les Années Bonheur-Le Grand Cabaret du Monde en 2012" pour la promotion de l'agence au public médiatique.



Depuis quelques mois, l’agence KINGSMODELS développe avec passion un vivier de plus de 1300 Mannequins, Artistes et Comédiens, Danseurs, Hôtesses, enfants, adultes, seniors et maintenant modèles sportifs. Ces talents participent à vos projets les plus variés et vous bénéficiez de l'écoute professionnelle d'un interlocuteur unique et polyvalent sur tous les segments de marché:



- L’agence KINGSMODELS est fière de proposer plus de 1300 mannequins hommes et femmes, des jeunes aux seniors, avec le souci permanent d’offrir un panel éclectique pour les shootings photos, les films, clips vidéos, spots publicitaire, casting de danse, de chant, représentation des marques de luxe ou autres, hôtesses avec divers castings de mode, défilés accompagnés par des stylistes de haute couture, avec un savoir-faire spécifique en beauté, soins des mains, du visage, du corps, lingerie, maillot et confection de haute couture.



- L’agence KINGSMODELS représente également avec plaisir des comédiens, de tous âges et toutes origines qui ont un point commun : le talent d’incarner l'émotion que vous souhaitez transmettre au travers de vos créations.



- Bientôt KIDS, le département enfants, a détecté puis recruté avec soin des enfants, qui contribuerons avec enthousiasme à vos projets.



