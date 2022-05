Malcuit PATRICIA

Madame, Monsieur,



Motivée, organisée, dynamique, persévérante, avec de réelles compétences dans les techniques comptables, mon profil atypique pourra vous offrir de nombreuses opportunités. Responsable et rigoureuse je suis apte à tenir une comptabilité jusqu'au bilan. Mes connaissances de divers secteur, ouvres mes possibilités.

Sociable et volontaire, me permette de m'adapter facilement a toutes sortes d’environnements.

N'hésiter pas à me rencontrer afin de vous faire votre propre opinions qu'en a mes compétences.



Mes compétences :

EXCEL, CIEL, WORD, OFFICE,EBP

REACTIVE, SOCIABLE, RIGOUREUSE,APPRENTISSAGE RAPID