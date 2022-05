Bonjour

Je m'appelle Malé Bassalan Déléri Aimé , je suis de nationalité Camerounaise et je suis âgé de plusieurs ans, Ingénieur en exploitation des hydrocarbures, option Forage et Production Pétrolière, parlant de ma formation dans ce domaine j'ai suivi mes études au Tchad plus précisément à N'djamena la capitale de ce pays. Actuellement opérateur de production en offshore au golfe de guinée chez PERENCO - CAMEROUN



Mes compétences :

Aptitude à appliquer mes connaissances

Capacité à travailler en équipe