Malé FOFANA PHD

Malé Fofana a un PhD en Communication et linguistique (Université de Sherbrooke) .

Il a par ailleurs obtenu à l’Université Nancy Lorraine (ex : Nancy 2)

- un Dea Prod. et récept. des discours oraux et écrits

- une Maitrise en enseignement FLS/FLE/ ALS/ALE

- une Licence en Sciences du langage

- un Deug en Médiation culturelle et communication

- un Deug en études anglaises

Il enseigne présentement à la School of educaton de Bishop’s University et à l’Université Sherbrooke.

Il a mis en place Le cours Grammaire proche et éloigné, et conçu le cours en ligne Approches contrastive des langues à travers il lequel, il forme et accompagne des enseignants à travers le territoire canadien, à tirer profit de la diversité linguistique .

La grammaire n’étant pas suffisante pour utiliser efficacement la langue, il passe du texte au contexte, pour convoquer et exploitet les réalités et mécanismes socio-discursifs, culturels en encyclopédiques qui en entourent le texte et l’efficacité communicationnelle.

Ses champs d'intérêt :

Communication

Médias, culture et sociétés

Analyse du discours politique et religieux

Rhétorique et argumentation

Linguistique et didactique



https://www.comuniclang.com/accompagnement-personnalise-bataaxe