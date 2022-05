Maleine ALLARD

Elève-avocate à l'EFB, je suis diplômée Magistère en droit des TIC de Poitiers. Cette formation de 3 ans offre un double diplôme, le diplôme du Magistère et un Master 2 professionnel spécialisés dans le droit des nouvelles technologies, la propriété intellectuelle et le droit des affaires.



Ayant réussi le Certificat Régional à la Formation Professionnel des Avocats, je vais commencer l'Ecole d'Avocat en janvier 2016.

Mes différents stages, tout spécialement le stage de 6 mois effectué au Cabinet Lette &Associé en droit des affaires à Montréal, Canada, m'ont permis de me former au droit des affaires, me permettant ainsi de compléter mes compétences.



Mes compétences :

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des contrats

Travail en équipe

Organisation du travail

Droit de la concurrence

Droit des affaires

Rigueur et autonomie